Russia primo paese ad approvare vaccino per Covid-19 - Putin

MOSCA (Reuters) - Il presidente Vladimir Putin ha annunciato oggi che la Russia è diventata il primo paese al mondo ad aver dato il via libera regolatorio a un vaccino contro il Covid-19 dopo meno di due mesi di test sugli esseri umani, in una mossa acclamata da Mosca come prova della sua abilità scientifica.

Il presidente russo Vladimir Putin. 18 marzo 2020 Alexander Nemenov/Pool via REUTERS

Tuttavia, sul vaccino devono ancora essere completati i test finali, fatto che solleva timori tra alcuni esperti per la velocità della sua approvazione, ma il conglomerato russo Sistema ha detto che prevede di iniziare la produzione di massa entro la fine dell’anno.

Agli operatori sanitari russi che curano i pazienti affetti da Covid-19 verrà offerta la possibilità di offrirsi volontariamente per essere vaccinati nelle prossime settimane, ha detto una fonte a Reuters il mese scorso.

L’approvazione del vaccino apre la strada all’inoculazione di massa della popolazione russa e le autorità sperano che consentirà all’economia, colpita dalle ricadute del virus, di tornare alla piena capacità.

Kirill Dmitriev, numero uno del fondo sovrano russo, ha salutato l’evento come un “momento Sputnik” storico, paragonabile al lancio dello Sputnik 1, il primo satellite al mondo, da parte dell’Unione Sovietica nel 1957.

Il vaccino sarà commercializzato con il nome di “Sputnik V” sui mercati esteri, ha detto.

Dmitriev ha detto che la Russia ha già ricevuto richieste dall’estero per 1 miliardo di dosi. Sono stati assicurati accordi internazionali per la produzione di 500 milioni di dosi all’anno e si prevede che il vaccino sarà prodotto anche in Brasile.

Dmitriev ha detto che i test clinici dovrebbero iniziare presto negli Emirati Arabi Uniti e nelle Filippine.

Ma solo il 10% circa delle sperimentazioni cliniche ha successo e la velocità con cui la Russia si è mossa, approvando un vaccino prima che le fasi finali delle sperimentazioni per testarne la sicurezza e l’efficacia siano terminate, preoccupa alcuni scienziati, che temono che Mosca possa anteporre il prestigio nazionale alla sicurezza.

Parlando a una riunione del governo trasmessa dalla televisione di stato, Putin ha respinto questi timori, dicendo che il vaccino, sviluppato dall’Istituto Gamaleya di Mosca, è sicuro e che è stato somministrato persino a una delle sue figlie.