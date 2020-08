FOCUS - Coronavirus accelera corsa digitale per utility europee

MILANO/FRANCOFORTE (Reuters) - Quando il Covid-19 ha costretto l’Italia al lockdown, nella centrale elettrica di Verampio è stato necessario prendere una decisione. La sala di controllo, che gestisce una serie di centrali idroelettriche in tutto il Piemonte, regione colpita duramente dalla pandemia, doveva necessariamente restare attiva.

Logo Enel all'esterno della sede di Milano, Italia, 5 febbraio 2020 REUTERS/Flavio Lo Scalzo

Enel, la maggiore utility d’Europa, ha deciso tempestivamente di creare una sala di controllo parallela di back-up presso una sede più piccola a 30 chilometri di distanza, allo stesso tempo fornendo ad alcuni lavoratori chiave l’accesso al database dell’impianto in modo che potessero lavorare da casa per aiutare a mantenere il controllo.

“Non avevamo mai fatto una cosa simile per un lungo periodo, ma ha funzionato immediatamente”, ha detto Giuseppe Serrecchia, responsabile del Global Power Generation Digital Hub di Enel.

“Per rispondere adeguatamente alle sfide presentate dal Covid, abbiamo accelerato la nostra spinta verso la digitalizzazione”.

Come altre aziende in altri settori, le utility europee devono accelerare l’adozione di nuove tecnologie, essendo costrette dalla crisi del coronavirus a usare software, anziché persone, per manovrare infrastrutture fondamentali, tra cui centrali e reti.

Secondo alcuni consulenti, il cambio d’approccio era necessario da tempo.

La spagnola Iberdrola, il secondo gruppo al mondo nel campo delle energie rinnovabili in termini di capacità, ha adottato processi simili a quelli usati da Enel.

La pandemia che ha messo in ginocchio l’economia globale ha anche creato vantaggi per attività immuni a chiusure e restrizioni, permettendo al personale di lavorare da remoto e fornendo le tecnologie necessarie per mantenere i servizi operativi.

MILIARDI DIGITALI

Le aziende stanno investendo miliardi per installare grandi infrastrutture di dati che consentiranno non solo di gestire impianti e reti in modo efficace e rapido, ma anche di fornire nuovi servizi e creare nuovi fonti di ricavi.

Le società potrebbero trovare un certo sostegno nei piani messi in atto dall’Unione europea per contrastare l’impatto economico del Covid-19, poiché la proposta di bilancio da 1.000 miliardi di euro e il recovery plan da 750 miliardi di euro sono orientati verso transizioni al digitale e all’eco-sostenibile.

Enel, la prima utility mondiale ad aver effettuato l’anno scorso una totale migrazione dei suoi dati sul cloud, ha già speso 4,5 miliardi di euro in digitalizzazione negli ultimi tre anni e intende investire altri 2,5 miliardi nel periodo 2020-2022.

Tuttavia, questi processi non sono esenti da rischi, poiché la crescente necessità di lavorare da remoto incrementa anche le probabilità di un attacco informatico, secondo l’opinione di Leo Simonovich, Vice President and Global Head Industrial Cyber and Digital Security della società tedesca Siemens.