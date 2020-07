Recovery fund è "svolta" per affidabilità creditizia sovrana Ue - S&P Global

Gli uffici dell'agenzia di rating S&P Global a Canary Wharf, Londra, 6 marzo 2020. REUTERS/Kevin Coombs

LONDRA (Reuters) - Il Recovery fund da 750 miliardi di euro approvato dall’Unione europea per stimolare l’economia dopo la pandemia rappresenta una nota positiva per i rating sovrani del blocco.

Lo dice l’agenzia di rating S&P Global.

Uno dei principali analisti di debito sovrano di S&P, Frank Gill, ha detto in un nuovo report che il consenso politico, visto nell’approvazione del fondo e nella sua dotazione di strumenti di raccolta di debito, rappresenta un forte passo avanti per l’Unione europea e in particolare per i 19 paesi della zona euro.

“In questo ambito, il Recovery fund Ue è positivo per la qualità dei crediti sovrani europei e per l’efficacia istituzionale di tutti gli stati membri, in particolare per quelli inclusi nella zona euro”.

“La storia non è ancora finita, ma la creazione di un meccanismo fiscale condiviso rappresenta un punto di svolta per l’affidabilità creditizia sovrana Ue”.

