Francia, a Huawei non verrà impedito di investire nel Paese - Le Maire

ll ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire fotografato durante una conferenza stampa congiunta dopo una riunione a Parigi, Francia, 19 settembre 2019. REUTERS/Gonzalo Fuentes

PARIGI (Reuters) - Il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire ha detto alla radio France Info che la Francia non vieterà alla cinese Huawei di investire nel Paese, al contrario della Gran Bretagna che ha deciso di escludere le apparecchiature della società dalla rete 5G entro il 2027.

Le Maire ha comunque criticato la Cina per i presunti abusi verso la minoranza musulmana del Paese.

Il segretario di Stato degli Stati Uniti Mike Pompeo si è scagliato nuovamente contro la Cina la scorsa settimana, affermando che gli Stati Uniti imporranno restrizioni in materia di visti per le aziende cinesi come Huawei, che Pompeo ha accusato di favorire le violazioni dei diritti umani.

