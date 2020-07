Coronavirus, Austria revocherà restrizioni ai viaggi con Lombardia da domani

Un aereo Austrian Airlines in volo dall'aeroporto Internazionale di Vienna a Schwechat. REUTERS/Lisi Niesner

VIENNA (Reuters) - L’Austria revocherà il ‘travel warning’ per la Lombardia, la regione italiana più colpita dal nuovo coronavirus, grazie a un calo dei casi di contaggio.

Lo ha annunciato il ministero degli Esteri austriaco.

La revoca delle restrizioni ai viaggi potrebbe spianare la strada alla ripresa dei voli tra la capitale lombarda e Vienna, dal momento che tali ‘travel warning’ comportano il divieto dei collegamenti diretti.

Tuttavia, farà poca differenza per chi viaggia via terra poichè l’Austria ha revocato i controlli ai confini condivisi con l’Italia un mese fa, tre mesi dopo essere stati introdotti quando l’epidemia in Italia è peggiorata.

“Lo sviluppo epidemiologico della provincia, che è stata colpita per prima e in maniera particolarmente severa dalla pandemia, rende ora possibile questo passaggio”, scrive in una nota il ministero degli Esteri austriaco, aggiungendo che il travel warning sarà revocato domani.

