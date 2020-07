Gb elimina Huawei da 5G entro 2027, irritando Cina e compiacendo Usa

LONDRA (Reuters) - Il primo ministro britannico Boris Johnson ha ordinato che le apparecchiature Huawei vengano eliminate completamente dalla rete 5G britannica entro il 2027, suscitando l’ira della Cina con una mossa che suggerisce come il più grande produttore di dispositivi per telecomunicazioni al mondo non sia più il benvenuto in Occidente.

Il premier inglese Boris Johnson presso la House of Commons, Londra, 8 luglio 2020. Jessica Taylor/Handout via REUTERS

I sette anni di tempo saranno accolti con favore dagli operatori di telecomunicazioni britannici come BT, Vodafone e Three, che temevano di dover spendere miliardi di sterline per rimuovere le apparecchiature Huawei molto più velocemente.

Dalla fine dell’anno, sarà illegale per gli operatori acquistare qualsiasi attrezzatura 5G da Huawei, ha detto al Parlamento il segretario per i media, Oliver Dowden.

La decisione, ha spiegato Dowden, implicherà un ritardo nell’introduzione del 5G di due-tre anni con costi aggiuntivi fino a 2 miliardi di sterline.

Gli Stati Uniti hanno a lungo sollecitato Johnson affinché facesse marcia indietro dalla decisione, presa a gennaio, di concedere a Huawei un ruolo limitato nel 5G. Londra è rimasta anche sconcertata dal giro di vite di Pechino su Hong Kong e dalla percezione che la Cina non abbia detto tutta la verità in merito al coronavirus.

Dowden ha dichiarato che il braccio informatico dell’agenzia di intercettazione britannica Gchq, il National Cyber ​​Security Center, aveva comunicato ai ministri di non essere più in grado di garantire la fornitura stabile di dispositivi Huawei dopo che gli Stati Uniti avevano imposto nuove sanzioni sulla tecnologia chip.

Alle società di telecomunicazioni verrà anche detto di smettere di usare Huawei nella banda larga in fibra ottica per la rete fissa entro i prossimi due anni.

Huawei ha definito la decisione di natura politica che riguarda la politica commerciale Usa e non il tema della sicurezza. Il colosso delle telecomunicazioni ha aggiunto che danneggia la Gran Bretagna e i suoi clienti di servizi telefonici.

“Minaccia di spostare la Gran Bretagna nella corsia lenta digitale, aumentare le bollette e allargare il divario digitale”, ha detto un portavoce.

In quello che alcuni hanno paragonato all’antagonismo della Guerra Fredda con l’Unione Sovietica, gli Stati Uniti temono che il dominio del 5G possa portare al primato tecnologico della Cina che potrebbe definire la geopolitica del 21° secolo.

Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Robert O’Brien incontrerà i rappresentanti di Francia, Regno Unito, Germania e Italia a Parigi questa settimana per discutere di sicurezza, incluso il 5G.

Dowden ha anche dichiarato che la Gran Bretagna sta lavorando con i suoi alleati dell’intelligence per creare un gruppo di rivali di Huawei per costruire reti 5G, facendo i nomi di società di Finlandia, Svezia, Corea del Sud e Giappone.

“La prima cosa che dobbiamo fare è garantire che proteggeremo gli altri due venditori in questo mercato, quindi: Nokia ed Ericsson”, ha osservato Dowden. “In secondo luogo, è necessario coinvolgere nuovi fornitori, iniziando con Samsung e NEC.”