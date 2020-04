Francia, per primo ministro è tempo di uscire da lockdown

PARIGI (Reuters) - Il lockdown imposto per frenare la diffusione del coronavirus ha salvato decine di migliaia di vite in Francia, ma è giunto il momento di allentare le restrizioni per evitare il collasso economico, secondo il primo ministro francese Edouard Philippe.

Il primo ministro francese Edouard Philippe presenta il piano del governo per uscire dal lockdown all'Assemblea nazionale di Parigi, Francia, 28 aprile 2020. David Niviere / Pool via REUTERS

Il bilancio delle vittime in Francia ha superato ieri 23.000 decessi, il quarto più alto al mondo dopo Stati Uniti, Italia e Spagna.

Il governo sta ora cercando di approfittare del calo del numero di infezioni per fermare il declino economico, sebbene Philippe abbia aggiunto che il popolo francese dovrà adattarsi a un nuovo stile di vita.

“Dovremo imparare a convivere con il virus”, ha detto Philippe al parlamento iniziando a delineare le misure per allentare gradualmente le restrizioni. “Dobbiamo imparare a convivere con il Covid-19 e proteggerci”

Il governo di Philippe dovrà agire mantenendo un delicato equilibrio, per alleviare la crescente frustrazione dei cittadini rinchiusi nelle loro case da metà marzo senza aumentare il rischio di una seconda ondata di infezioni, revocando le restrizioni troppo rapidamente.

La Francia inizierà a uscire dal regime di quarantena l’11 maggio, a meno che non sia pericoloso farlo, ha detto Philippe.

“Se gli indicatori non sono corretti, non solleveremo il blocco l’11 maggio, o lo faremo in modo più rigoroso”, ha detto.

Entro quella data, la Francia dovrebbe avere la capacità di condurre 700.000 test a settimana, ha continuato il primo ministro, e lo Stato coprirebbe l’intero costo.

Il discorso di Philippe sarà seguito da un dibattito e da una votazione in serata, con soltanto 75 dei 577 parlamentari dell’Assemblea Nazionale presenti alla camera per rispettare le norme di distanziamento sociale.

Tra le misure che verranno adottate nella fase di uscita dal lockdown, l’obbligo per gli studenti delle scuole superiori di indossare le mascherine quando torneranno a scuola a maggio. Gli studenti della primaria riprenderanno le lezioni in aula l’11 maggio, i licei grudualmente a partire dal 18 maggio, ma con un massimo di 15 studenti in classe.

Philippe ha anche annunciato l’intenzione di sottoporre al parlamento una proposta di legge per estendere al 23 luglio lo stato di emergenza che riconosce al governo il diritto di limitare la libertà di movimento, di lavoro e di assembramento.