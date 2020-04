Coronavirus, magistratura indaga su epidemia in case di riposo

MILANO (Reuters) - L’efficacia delle misure di protezione e le modalità di diffusione dell’epidemia di Covid-19 all’interno delle case di riposo (RSA) in Lombardia e in Liguria sono al centro delle indagini aperte da diverse procure, riferiscono fonti giudiziarie.

Due donne anziane con maschere protettive e stampelle sedute su una panchina a Venezia. REUTERS/Manuel Silvestri

Il fenomeno dell’impennata del tasso di mortalità nel pieno dell’emergenza coronavirus all’interno delle RSA lombarde, dove i pazienti non venivano ospedalizzati e quindi non erano soggetti a tampone, era emerso alcune settimane fa su segnalazione degli operatori sanitari e dei parenti degli ospiti delle strutture.

E già nella seconda metà di marzo, ha riferito una fonte, la procura di Milano aveva aperto un’inchiesta, al momento a carico di ignoti, con le ipotesi di reato di epidemia colposa e omicidio colposo. L’indagine, partita proprio dopo una serie di segnalazioni di alcuni operatori sanitari e familiari degli ospiti, si è ora allargata a 13 RSA del capoluogo lombardo.

Un’altra inchiesta, riferisce una seconda fonte, è stata avviata dalla procura di Genova, che si concentra per ora su una sola struttura, mentre analoghe indagini, aggiunge una terza fonte, sono in corso alla procura di Bergamo, la provincia italiana più colpita dal virus.

In procura a Brescia, conclude un’ultima fonte, si stanno invece esaminando alcune segnalazioni al riguardo, ma non è ancora stato aperto un fascicolo.

Per settimane dopo lo scoppio dell’epidemia il 21 febbraio, hanno dichiarato alcuni responsabili delle case di riposo, medici e infermieri delle RSA non avevano a disposizione alcun dispositivo di protezione.

Operatori sanitari e rappresentanti sindacali sentiti da Reuters, hanno anche detto che molti giorni dopo l’allarme coronavirus in diverse case di riposo veniva detto al personale di non indossare mascherine per non spaventare i pazienti.

“Con tutta l’attenzione concentrata sugli ospedali, c’è stata poca considerazione per le case di riposo che si sono trasformate in polveriere del contagio”, ha dichiarato Flavia Albini, della Cisl.

Al centro dell’inchiesta milanese, dice la prima fonte, c’è anche il provvedimento in cui l’8 marzo la Regione Lombardia ha chiesto alle RSA di aprire le porte ai pazienti ex Covid-19 in quarantena, per liberare posti letto negli ospedali travolti dall’ondata di infettati.

L’assessore regionale alla Sanità Giulio Gallera ha definito una “montatura gornalistica” il fatto che “aver mandato dagli ospedali in alcune RSA persone già contagiate dal Covid” abbia provocato “colposamente una strage”.

Gallera ha poi aggiunto che dei 2000 pazienti trasferiti dagli ospedali in altre strutture solo 150 sono stati ospitati in RSA.

La misura aveva suscitato da subito la contrarietà di molti dei responsabili delle RSA stesse, visto il pericolo di contagio per una popolazione di anziani, spesso non autosufficienti.

“Questa richiesta della Regione Lombardia è stata frutto di una emergenza straordinaria. E non ci è molto piaciuta - ha detto a Reuters Franco Massi, presidente nazionale di Uneba, l’associazione che raggrupa il maggior numero di residenze assistenziali in Italia - Erano comunque le singole strutture che dovevano decidere se accettare o no questa richiesta. C’è stata una disponibilità di alcune case di riposo che avevano edifici con reparti singoli, staccati dagli altri”.

“Credo comunque che solo una quindicina di strutture su 600 in Lombardia l’abbiano accettata”.

Massi, dopo aver precisato che gli associati Uneba si sono attenuti scrupolosamente alle indicazioni che arrivavano dal Ministero e dalle Regioni, “e questo verrà utile anche in sede di eventuali inchieste”, ha aggiunto che da qualche giorno ci sono dispositivi di protezione a sufficienza e che si stanno facendo i tamponi al personale e ai pazienti.

“Ora però per far fronte all’emergenza, abbiamo bisogno di forniture di farmaci ospedalieri per poter curare i nostri ospiti”, chiude.

Walter Bergamaschi, direttore generale dell’ATS Milano due giorni fa ha riferito innanzi a una commissione del Comune che nelle case di riposo milanesi si sono registrati 337 decessi e 983 casi sospetti o confermati di coronavirus.

Una ricerca condotta dall’Istituto Superiore di Sanità su 577 case di riposo su tutto il territorio nazionale (il 27% del totale) ha rivelato che fra il 1 febbraio e il 6 aprile sono morti 3859 pazienti, solo 133 dei quali testati positivi al Covid-19, mentre 1310 presentavano sintomi simil-influenzali. Circa la metà dei morti, 1822, si sono registrati in Lombardia.

L’associazione di tutela dei malati Cittadinanzattiva, lo scorso 1 aprile, aveva inviato una lettera appello alle Regioni perché venisse adottato un piano di emergenza per la prevenzione, l’assistenza e il controllo del contagio nelle RSA, e aveva dedicato un servizio mail per segnalazioni sul tema.

