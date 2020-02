BofA taglia stima crescita globale a minimi da crisi finanziaria

Il logo Bank of America a Manhattan, a New York City. REUTERS/Carlo Allegri

LONDRA (Reuters) - Bank of America ha tagliato la stima di crescita per l’economia globale a causa del coronavirus, ai minimi dall’apice della crisi finanziaria del 2009.

“Abbiamo ridotto la nostra stima per la crescita globale 2020 al 2,8% (rispetto al 3,2%). Si tratta della più bassa lettura dal 2009”, scrivono in una nota gli economisti della banca, aggiungendo che è la prima volta dai tempi della crisi che le previsioni si attestano sotto il 3%.

Si legge inoltre che i prolungati disagi in Cina probabilmente danneggeranno la catena di forniture a livello globale. Anche il debole afflusso di turisti minerà l’economia in Asia. Inoltre, epidemie limitate, come quella in Italia, sono possibili in altri paesi, portando ad altre quarantene e colpendo la fiducia.

“Di conseguenza, dobbiamo ridurre la nostra stima su tutta la linea”, hanno detto. La crescita in Cina ora è stimata al 5,2%, rispetto al 5,6% precedente. “Prevediamo una crescita pari a solo il 2,2% fuori dalla Cina, anch’essa ai minimi dal 2009”.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia