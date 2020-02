Morti per coronavirus in Italia sono 14, 37 guariti in Lombardia - Protezione Civile

Una donna con una maschera protettiva cammina davanti al Duomo di Milano. REUTERS/Yara Nardi

ROMA (Reuters) - Il numero delle vittime in Italia per il coronavirus è salito a 14, con altri due morti in Lombardia.

Lo si legge sul comunicato della Protezione Civile diffuso oggi. Il capo dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in conferenza stampa ha precisato che il bilancio delle vittime è ancora oggetto di validazione da parte dell’Istituto superiore di sanità (Iss).

In Lombardia si registrano 37 persone guarite dal virus e dimesse, ha detto Borrelli.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia