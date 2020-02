Italia, impatto limitato su economia da coronavirus se dura 1-2 trim - Dbrs

Un uomo indossa una mascherina protettiva presso il Duomo di Milano. REUTERS/Yara Nardi

MILANO (Reuters) - L’epidemia di coronavirus che si sta diffondendo rapidamente anche in Italia difficilmente avrà implicazioni sull’economia nazionale se il virus avrà un impatto modesto di uno, due trimestri, secondo lo scenario base di Dbrs Morningstar.

In uno studio intitolato “Coronavirus in Italy: fears of a recession”, l’agenzia ritiene in queste condizioni improbabili anche le implicazioni sul rating di credito sull’Italia, al momento a BBB con trend stabile.

Secondo l’analista Carlo Capuano, una “gestione non corretta della situazione potrebbe influire negativamente sulla stabilità del governo”.

Inoltre, il margine di intervento fiscale italiano è limitato, secondo Dbrs che prevede comunque alcune potenziali misure fiscali a sostegno della crescita. “Queste, tuttavia, potrebbero essere meno efficaci se l’impatto economico fosse più sul lato dell’offerta che sulla domanda interna”.

