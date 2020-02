Coronavirus accende polemica Conte-Fontana, 283 contagi in Italia

ROMA (Reuters) - Il rapido diffondersi dei casi di coronavirus in Italia accende lo scontro politico con un botta e risposta tra il premier Giuseppe Conte e il presidente leghista della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte . REUTERS/Francois Lenoir

Con 212 contagi, la Lombardia è la Regione italiana più colpita dall’epidemia. In totale, secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, i casi sono al momento 283, 54 in più rispetto a ieri, comprese le 7 persone decedute.

Stamani si sono registrati i primi due casi in Toscana e il primo al Sud, in Sicilia, dove una persona di Bergamo è risultata positiva al tampone. In Spagna, un uomo italiano è risultato positivo, portando a tre i casi di virus nel Paese. In Austria sono italiani i primi due casi di contagio.

L’Italia è tra i primi Paesi al mondo per numero di contagi e prima in Europa.

Ieri sera Conte aveva detto che all’origine del focolaio nel Nord Italia ci sarebbe la gestione non in linea con i protocolli “di un ospedale”, chiedendo alle Regioni di non andare in ordine sparso e minacciando “misure che contraggono le prerogative dei governatori”.

Il premier, domenica scorsa, aveva però sottolineato che il numero di controlli effettuati in Italia è superiore a quello di altri Paesi e questa potrebbe essere una delle ragioni per cui risultano più contagi.

In Francia i tamponi effettuati sono 475 a fronte di 6.224 in Italia, secondo la Protezione Civile, e oltre 6.000 in Gran Bretagna.

Stamani, Fontana dai microfoni di Radio Anch’io ha replicato: “Peccato che noi abbiamo seguito, purtroppo, i protocolli che ci venivano dati dal Governo. Se avessimo fatto quello che noi come governatori proponevamo, le cose non sarebbero andate cosi”.

“Io sono stato zitto finora, ho accettato che si tacesse, però se accusano il sistema sanitario lombardo, allora non posso più tacere”.

Conte non ha citato esplicitamente l’ospedale di Codogno, il centro lombardo focolaio dell’epidemia, ma Fontana si è sentito chiamato in causa in quanto presidente dell’area più colpita.

“Probabilmente [Conte] sta cercando di attaccare altri per cercare di sviare l’attenzione”, ha concluso Fontana.

Ieri Conte ha avvertito che l’impatto economico del coronavirus potrebbe essere “fortissimo” in Italia. E stamani la viceministra dell’Economia, Laura Castelli, ha detto che l’Unione europea è dotata delle risorse necessarie per concedere all’Italia una maggiore flessibilità sul deficit qualora l’epidemia di coronavirus dovesse avere un impatto “considerevole” sul Pil.

