Lagarde: Bce, necessaria politica accomodante a lungo termine

Presidente della Banca centrale europea dal primo novembre, Christine Lagarde a Città del Messico, Messico. REUTERS/Henry Romero

FRANCOFORTE (Reuters) - L’economia della zona euro deve affrontare sfide a breve termine, pertanto è ancora necessario adottare una politica monetaria molto accomodante per un periodo prolungato, ha detto Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea dal primo novembre prossimo.

Sebbene siano necessarie misure non convenzionali per stimolare la crescita economica, la Bce deve anche tener conto degli effetti collaterali negativi derivanti dall’uso di questi strumenti, Lagarde — che è stata nominata per succedere a Mario Draghi — ha detto alla commissione per gli Affari economici del Parlamento europeo.

