Salvini a Corsera: Lega per verifiche reddito cittadinanza, Economia a Giorgetti

MILANO (Reuters) - Un esecutivo a guida Lega andrebbe subito a verificare l’efficacia delle reddito di cittadinanza — cavallo di battaglia dell’ormai ex alleato 5 Stelle — e affiderebbe l’incarico di ministro dell’Economia a Giancarlo Giorgetti, “persona di cui si fida il mondo”.

Lo dice Matteo Salvini in un’intervista al Corriere della Sera, in cui traccia il profilo di quello che potrebbe essere un governo sotto l’egida del Carroccio.

La Lega non metterebbe in discussione gli 80 euro e quota 100 ma semmai dovrà “doverosamente verificare il reddito di cittadinanza” perché molti imprenditori che non riescono ad assumere.

Salvini — che ha detto di aver sentito Berlusconi al telefono — torna poi sulla proposta di votare il taglio dei parlamentari e di rinviare l’entrata in vigore della riforma costituzionale alla prossima legislatura sostenendo di sapere che “si è già fatto in passato su materie rilevanti” e ammette il rischio della nascita di un governo che tagli fuori la Lega.

