Di Maio: piena fiducia in ministro economia Tria e premier Conte

Il vicepremier italiano Luigi Di Maio. REUTERS/Yara Nardi

ROMA (Reuters) - Il vicepremier Luigi Di Maio conferma di avere totale fiducia nel ministro dell’Economia Giovanni Tria e nel premier Giuseppe Conte in vista della messa a punto della prossima legge di bilancio.

“Ho piena fiducia in Giovanni [Tria] e Giuseppe [Conte] perché so che terranno conto delle nostre proposte”, ha detto il leader pentastellato nel corso di un’intervista a Skytg24.

Questa mattina il capo della Lega Matteo Salvini, a proposito della necessità di tagliare le tasse, aveva detto al titolare del Tesoro che qualora non si trovasse lo spazio “il problema o sono io o è lui”.

Ieri, in un’intervista al ‘Sole24Ore’, sempre il capo del Viminale aveva annunciato che è allo studio un pacchetto da circa 10 miliardi di euro per il taglio delle tasse e una nuova pace fiscale per le imprese.

Parlando a Sky, Di Maio ha replicato che al momento sono disponibili soltanto 4 miliardi da utilizzare per il taglio del cuneo fiscale.