Vodafone creerà società torri europea, possibile sbarco in Borsa

LONDRA (Reuters) - Vodafone ha annunciato che farà confluire le attività delle torri di trasmissione detenute in dieci Paesi europei all’interno una nuova società che potrebbe sbarcare in borsa.

Quartier generale di Vodafone Italia a Milano. REUTERS/Stefano Rellandini

L’operazione, ha spiegato in una nota il secondo operatore di tlc mobili al mondo, è volta a creare più valore per gli azionisti.

Il mercato ha accolto con entusiasmo la notizia. Il titolo Vodafone sale di oltre il 9% e si avvia a mettere a segno la performance giornaliera migliore dal 2002.

La nuova società sarà la più grande del settore in Europa, con circa 61.700 torri, per tre quarti situate nei mercati principali del gruppo (Germania, Italia, Spagna e Gran Bretagna).

L’AD di Vodafone Nick Read ha spiegato che la towerco dovrebbe essere operativa entro maggio dell’anno prossimo e l’idea sarebbe quella di collocarne in Borsa una quota di minoranza.

La nuova realtà, un colosso da 1,6 miliardi di euro di ricavi annui, sorpasserebbe la spagnola Cellnex, attuale numero uno europeo del settore.

Applicando gli stessi multipli di Cellnex, la towerco Vodafone, secondo calcoli Reuters, raggrupperebbe asset con un valore di oltre 15 miliardi.

Nella holding delle torri di Vodafone dovrebbe confluire anche la quota che Vodafone deterrà in INWIT, a seguito dell’integrazione del proprio portafoglio di torri in Italia con quello di Telecom Italia, che verrà annunciata questo pomeriggio.

Vodafone condivide già l’infrastruttura di rete con O2 in Gran Bretagna e Orange in Spagna.

Vodafone ha annunciato i propri piani di valorizzazione delle torri di telefonia mobile questa mattina in occasione dell’aggiornamento dei conti trimestrali, che vedono un calo dei ricavi da servizi dello 0,2%, inferiore al previsto.

La società ha detto che il trend di recupero del fatturato è destinato a proseguire. In particolare, ha citato un miglioramento delle condizioni del mercato italiano e una crescita sostenuta del retail in Germania, mentre è più difficile la situazione in Spagna per la forte concorrenza.

Vodafone si è detta fiduciosa di raggiungere le guidance per l’intero anno di un utile operativo lordo adjusted di 13,8-14,2 miliardi e di un flusso di cassa, prima dei costi per le frequenze, di almeno 5,4 miliardi.

