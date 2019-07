Powell: Scontro dazi e timori economia globale continuano a pesare su economia Usa

Il Presidente della Fed Jerome Powell durante un vertice IMF a Washington. REUTERS/Aaron P. Bernstein

WASHINGTON (Reuters) - I timori di politica commerciale e il debole scenario che si profila per la congiuntura economica globale “continuano a pesare sullo scenario economico Usa” e Federal Reserve è pronta ad “agire in maniera adeguata” per sostenere l’espansione economica in atto da dieci anni a questa parte.

Lo si legge nel testo dell’audizione del banchiere centrale Jerome Powell di fronte al Congresso, i cui contenuti cementano le aspettative di mercato e investitori, che scommettono su un taglio dei tassi di riferimento Usa da un quarto di punto nel Fomc in agenda il 30 e 31 luglio.

Lo scenario base della banca centrale, spiega Powell, è che l’economia Usa resti solida, il mercato del lavoro in buona salute e l’inflazione in ripresa verso l’obiettivo di 2% fissato da Federal Reserve.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano.Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia