Sottosegretario Siri indagato per corruzione. Di Maio chiede dimissioni

ROMA (Reuters) - Il sottosegretario ai Trasporti Armando Siri della Lega è indagato dalla procura di Roma per corruzione per una vicenda legata al mercato dell’energia eolica in Sicilia.

Lo riferiscono fonti giudiziarie spiegando che l’inchiesta è coordinata con la Procura di Palermo e oltre a Siri sono indagate altre nove persone. Siri ha reagito, secondo quanto riportato da alcuni media, negando di sapere di cosa si tratti e aggiungendo di non essersi mai occupato di eolico.

Non è stato possibile contattare direttamente il sottosegretario.

Secondo l’ipotesi accusatoria, a Siri sarebbe stato promesso denaro per mettere in atto interventi normativi che avrebbero favorito l’erogazione di contributi a imprese che operano nel settore delle energie rinnovabili.

In particolare le indagini ipotizzano uno scambio di favori, utilità e denaro per agevolare aziende vicine a un imprenditore siciliano attivo nell’eolico.

La Lega conferma la “piena fiducia” al sottosegretario e alla sua correttezza. “L’auspicio è che le indagini siano veloci per non lasciare nessuna ombra”.

Il capo pentastellato e vicepremier, Luigi Di Maio, dice invece che se i fatti dovessero essere questi “è chiaro che il sottosegretario Siri dovrebbe dimettersi dal governo”.

Questa mattina il procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido e quello di Roma Paolo Ielo hanno disposto una serie di perquisizioni.

Siri, considerato l’ideologo della flat tax, misura di bandiera della Lega di Matteo Salvini, ha patteggiato nel 2014 una pena di un anno e otto mesi per bancarotta fraudolenta.