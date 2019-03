Tria teme che calo economia possa innescare crisi finanziaria globale

ROMA (Reuters) - La flessione dell’economia potrebbe scatenare una crisi finanziaria globale e non il contrario come temono in molti evocando lo scenario già visto nel 2008, secondo il ministro dell’Economia, Giovanni Tria.

“Temo che dal rallentamento dell’economia, soprattutto se dovesse accentuarsi, possa nascere una crisi finanziaria globale”, ha affermato Tria intervenendo al panel “The financial sector Breaking Through” nel corso della conferenza annuale del Boao Forum for Asia che si tiene nell’isola di Boao.

Le preoccupazioni del ministro, secondo una nota del Tesoro, sarebbero confermate dalla frenata in Europa dell’economia tedesca, e da quella cinese che ieri ha fatto registrare un calo del 14% dei profitti industriali tra gennaio e febbraio.

Tria è arrivato in Cina dopo la visita ufficiale a Singapore in una missione che punta a far incrementare gli scambi tra Italia e Paesi asiatici.

