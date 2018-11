Tap, Conte: da Snam e altre aziende aiuti per rilanciare territorio interessato

Il logo di Snam. REUTERS/ Stefano Rellandini

MILANO (Reuters) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha invitato Snam e le altre aziende che stanno realizzando il gasdotto Tap in Puglia a realizzare le opere che migliorino il benessere delle popolazioni locali, interessate dall’approdo dell’infrastruttura, ma che sono contrarie per i timori legati al turimo.

Parlando nel corso dell’evento Snam partners’ day in corso a Milano, il premier ha precisato che non si tratta di compensazioni.

“Non ho mai perso di vista la necessità di ascoltare i contrari, come le comunità locali e anche dopo avere preso atto all’esito delle verifiche condotte che vi erano tutte le ragioni per proseguire, mi sono impegnato affinché fosse riservata un’attenzione speciale alle autorità locali che meritano un sostegno del governo”, ha detto Conte, contestualizzando il via libera dato dal governo al gasdotto, che approderà sulla spaggia di Melendugno, in provincia di Lecce.

“Le realtà imprenditoriali che sostengono quell’infrastruttura sono invitate a dare seguito ad azioni per il benessere delle popolazioni interesste all’opera”, ha evidenziato il premier. “Stiamo pianifacando interventi che guarderanno al benessere e alla qualità della vita, come in campo ambientale anche a favore dei ragazzi, della loro formazione e occupazione, degli edifici scolastici, dell’efficientamento energetico, della banda larga, dei percorsi di formazione in campo turistico e albergiero o nel meglioramento degli spazi pubblici in quell’area di riferimento”.

Conte ha infine sottolineato che “Snam ha già dato disponibilità a una serie di interventi che costituiranno una occasione per il rilancio per quei territori. Non sono qui a offrire una compensazione che non è ben accetta, sono qui a farmi promotore come autorità di governo di un progetto di rilancio del territorio”.

(Giancarlo Navach)

