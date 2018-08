Brexit, May: mancato accordo GB-Ue non sarebbe fine del mondo

LONDRA (Reuters) - Non riuscire a trovare un accordo con l’Unione Europea per l’uscita della Gran Bretagna dal blocco il prossimo anno non sarebbe la fine del mondo.

La premier britannica Theresa May, Sebastien Courdji/Pool via REUTERS

Lo ha dichiarato il primo ministro britannico Theresa May, secondo quanto riportato da Sky News.

Le parole della May arrivano qualche giorno dopo le dichiarazioni del ministro delle Finanze Philip Hammond secondo cui il mancato accordo danneggerebbe le finanze pubbliche.

In viaggio verso il Sudafrica per rafforzare i legami commerciali della Gran Bretagna in vista della Brexit, May ha poi sottolineato che le previsioni di Hammond sono superate.

Secondo Hammond non raggiungere un accordo sulla Brexit potrebbe comportare un indebitamento di 80 miliardi di sterline in più all’anno in 15 anni con un’economia che cresce più lentamente.

May ha ribadito che non raggiungere un accordo è preferibile a un brutto accordo. “Penso che il governo si stia preparando per un mancato accordo perché non sappiamo quale risultato ci sarà”, ha detto.

