Lavoro, Conte: reddito cittadinanza non è misura meramente assistenziale

ROMA (Reuters) - Il reddito di cittadinanza, inserito nel contratto di governo Lega-M5S, servirà a favorire il reinserimento nel mondo del lavoro e non è concepito come misura meramente assistenziale.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte (a destra) alla Camera con il ministro del Lavoro Luigi Di Maio. REUTERS/Alessandro Bianchi

Lo ha detto oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso della sua replica alla Camera prima del voto di fiducia al governo.

Il reddito di cittadinanza è stato pensato e sarà stutturato “come un sostegno per il reinserimento lavorativo”, ed è “articolato in più di una fase, perché la prima fase è potenziare i centri per l’impiego”. Per la riorganizzazione e il potenziamento dei centri, stando al contratto di governo, è previsto un investimento di 2 miliardi di euro.

Il premier ha poi assicurato che il suo governo intende “promuovere delle nuove politiche economiche”, che favoriscano “la crescita sociale ed economica. Questo però sarò fatto nel rispetto dell’obiettivo di discesa progressiva del debito”.

Nel contratto, grillini e leghisti scrivono che la riduzione del debito dovrà ottenersi “con un rilancio sia della domanda interna” e non “per mezzo di interventi basati su tasse e austerità”.

Parlando poi di giustizia, materia alla quale è dedicato un capitolo del contratto tra 5 Stelle e Lega, il premier ha detto che “oggi la giustizia è censitaria e non va bene, chi ha soldi difende meglio le proprie ragioni”.

(Angelo Amante)

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia