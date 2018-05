ROMA (Reuters) - Il ministro uscente dell’Economia Pier Carlo Padoan ha lanciato un grido di allarme su Monte dei Paschi di Siena, invitando “a non distruggere fiducia e risparmi” dopo le dichiarazioni a Reuters del responsabile economico della Lega, Claudio Borghi.

Mps, Padoan su parole Borghi, programma M5s/Lega: “Non distruggere fiducia e risparmi" REUTERS/Stoyan Nenov

“Le dichiarazioni odierne dell’on. Borghi, insieme alle indicazioni fornite nella bozza di programma condiviso tra Lega e Movimento 5 Stelle, hanno immediatamente creato una crisi di fiducia che ha prodotto una caduta del corso del titolo in borsa superiore al 10% e la successiva sospensione per eccesso di ribasso”, ha detto il ministro in una nota.

Per Padoan si tratta di “un fatto molto grave che mette a repentaglio l’investimento effettuato con risorse pubbliche. Ho il dovere di ricordare a tutti gli attori politici che la fiducia si costruisce poco per volta, progressivamente, ma basta poco per distruggerla, tirandosi dietro i risparmi degli italiani che a parole si vorrebbero tutelare”.

Oggi Borghi ha detto che l’accordo di governo M5s-Lega prevede che lo Stato non esca da Mps e che si blocchi la chiusura delle filiali prevista dal piano industriale dell’istituto.

L’esponente leghista, che in campagna elettorale ha sfidato proprio Padoan a Siena, ha anche detto di ritenere “molto probabile”, che il nuovo governo indichi un nuovo amministratore delegato al posto di Marco Morelli.

