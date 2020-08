Usa, Fed punta a target inflazione media 2%, maggior focus su occupazione

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell durante una conferenza stampa a Washington. REUTERS/Kevin Lamarque

(Reuters) - La Federal Reserve ha annunciato una nuova aggressiva strategia per riportare gli Stati Uniti alla piena occupazione e far nuovamente salire l’inflazione a livelli più salutari, in un mondo in cui ritiene siano aumentati “i rischi al ribasso per l’occupazione e per l’inflazione”.

Secondo questo nuovo approccio, illustrato in un comunicato sui target a lungo termine e sulla strategia di politica monetaria approvata dai 17 membri della banca centrale statunitense, la Fed cercherà di raggiungere un’inflazione media del 2% nel tempo, compensando i periodi inferiori al 2% con un’inflazione più alta “per alcuni periodi”. Inoltre, cercherà di garantire il livello massimo di occupazione.

“Il nostro comunicato rivisto riflette il nostro apprezzamento per i benefici di un mercato del lavoro forte, in particolar modo per i tanti in comunità a basso e medio reddito, e che un solido mercato del lavoro possa essere sostenuto senza causare un indesiderato aumento dell’inflazione”, ha detto il presidente della Fed Jerome Powell in dichiarazioni preparate per il discorso in cui spiega i cambiamenti.

Con l’economia Usa in profonda crisi economica, a solo pochi mesi dalle controverse elezioni presidenziali, il nuovo approccio della Fed rappresenta sia un riconoscimento dei cambiamenti fondamentali dell’economia, iniziati ben prima della pandemia di coronavirus, sia una tabella di marcia su come la Fed intende condurre la sua politica in un mondo dove persisteranno crescita debole, bassa inflazione e bassi tassi d’interesse.

