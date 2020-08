Bce, effetti collaterali tassi negativi aumentano nel tempo - Schnabel

Il membro del board Bce Isabel Schnabel a Berlino, 31 gennaio 2020. REUTERS/Annegret Hilse

FRANCOFORTE (Reuters) - L’esperimento di politica monetaria della Banca centrale europea con il tasso di interesse negativo ha avuto successo, anche se gli effetti collaterali diventano più rilevanti con il tempo.

Lo ha detto il membro del board Bce Isabel Schnabel.

Sebbene il tasso sui depositi della Bce sia al minimo storico di -0,5%, Schnabel ha affermato che non si tratta del limite inferiore effettivo per i tassi, in parte perché la Bce ha introdotto una struttura “dual rate” fornendo un risarcimento alle banche per gli oneri punitivi relativi a tassi negativi.

“C’è una considerevole incertezza sul livello preciso del ‘tasso di inversione’ e le stime attuali suggeriscono che la Bce non ha raggiunto il limite inferiore effettivo”, ha detto Schnabel durante un intervento.