INTERVISTA - Bce, Lane indica pausa politica monetaria mentre mercati si assestano

FRANCOFORTE (Reuters) - Il capo economista della Banca centrale europea Philip Lane ha segnalato una pausa delle misure di politica monetaria, sostenendo che il rimbalzo è iniziato, i mercati si sono stabilizzati ma che saranno necessari molti mesi prima di comprendere chiaramente la natura della ripresa economica.

Philip Lane, capo economista della Banca centrale europea, durante un evento di Reuters Newsmaker a New York, negli Stati Uniti, il 27 settembre 2019. REUTERS / Gary He

In risposta alla più severa recessione europea a memoria d’uomo a causa della pandemia di coronavirus, la Bce ha già incrementato per tre volte quest’anno le misure di stimolo, offrendo un sostegno senza precedenti per l’economia, che potrebbe subire nel 2020 una contrazione di quasi un decimo e richiedere altri due anni soltanto per tornare ai livelli visti prima della crisi.

La Bce ha esteso gli acquisti d’emergenza di bond fino a giugno 2021 e Lane ha detto che anche se i mercati hanno già scontato un’ulteriore espansione dello schema, la banca ha deciso di concedersi un anno per rivalutare la situazione.

“Abbiamo fatto molto. Essenzialmente, abbiamo questo orizzonte di un anno”, ha detto Lane, nato a Dublino ed ex professore universitario, durante un’intervista concessa questa settimana a Reuters. “Questo orizzonte di un anno riflette il tempo per sapere veramente quanto l’economia europea sarà in grado di riprendersi da questo shock”.

Lane ha aggiunto che l’intervento della Bce, che include prestiti alle banche con tassi negativi e ingenti acquisti di commercial paper per un valore complessivo di 1.000 miliardi di euro, ha stabilizzato i mercati da marzo, mentre le banche hanno mantenuto un’ampia liquidità.

Anche se i recenti indicatori economici, come i sondaggi di settore e i dati sull’inflazione, hanno superato le stime e potrebbero essere seguiti per lungo tempo da altri dati positivi, Lane ha preferito moderare le aspettative, sostenendo che un buon rimbalzo ora non indica direttamente il più ampio profilo di ripresa, che probabilmente subirà qualche occasionale battuta d’arresto.

SCENARIO INVERNALE INCERTO

“Ci aspetta un lungo periodo nel quale i dati saranno per lo più positivi...(ma) queste settimane di rimbalzo iniziale non forniscono veramente una guida di cosa accadrà in inverno”.

Le dichiarazioni di Lane sono in contrasto con le opinioni del capo economista della Bank of England Andy Haldane, che sostiene che i forti dati macroeconomici preliminari indicano una rapida e repentina ripresa, con rischi al ribasso ridotti.

Lane, l’architetto delle misure Bce contro la crisi, ha anche ridimensionato le aspettative secondo le quali la Bce presto includerà bond aziendali ‘sub-investment grade’ nel suo programma di acquisti di asset, un argomento fortemente discusso dagli analisti di mercato durante le prime fasi della crisi.

Poche aziende hanno perso il loro rating di ‘investment grade’ e, considerando superati i profondi danni inflitti dalle prime conseguenze economiche legate alla pandemia e considerando le molteplici sovvenzioni governative, Lane non prevede un’ondata di tagli di rating all’orizzonte.

“Per me, gli attuali rating appaiono come un equilibrio sensato. I dati non sono abbastanza preoccupanti da far prevedere una serie di downgrade”.

Anche se alcuni stimano che l’inflazione della zona euro diventerà negativa nel corso dei prossimi mesi, a causa di un crescente allentamento e del crollo dei prezzi del petrolio, Lane ha detto che lo scenario base prevede rilevazioni molto basse ma positive, grazie alle misure d’espansione fiscale e monetaria.

Il target d’inflazione della Bce è fissato giusto sotto il 2% a medio termine, ma, nonostante le misure di stimolo senza precedenti, il target non è stato raggiunto per sette anni consecutivi. Alcuni ritengono che i crescenti livelli di debito renderanno impossibile per la Bce adottare una politica monetaria più restrittiva in futuro, poiché qualsiasi tipo di aumento dei tassi d’interesse porterebbe dubbi sulla sostenibilità di debito di paesi come l’Italia, minacciando quindi l’euro.

Lane ha rifiutato simili argomentazioni, affermando che questa non è una “verità incondizionata” e che gli alti debiti, singolarmente, non sono in grado di prevenire un aumento dell’inflazione, una condizione cruciale per permettere alla Bce di ridurre il volume delle sue misure di stimolo.

“Il nostro piano per il futuro è ricco di strategie d’uscita. Tuttavia è vero che l’unico modo per dimostrare ciò è attraverso le nostre azioni”.

Lane ha ribadito che la Bce non ha visione su alcun particolare livello di spread tra i rendimenti dei membri della zona euro e non ha “assolutamente” obiettivi sui rendimenti.

Per la trascrizione integrale dell’intervista di Philip R. Lane cliccare [nF9N2DF00G]