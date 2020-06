Coronavirus, nuovi casi stabili, pesa revisione decessi Abruzzo - Protezione civile

Un operatore sanitario durante la disinfezione di un aereo presso l'aeroporto di Fiumicino, 4 giugno 2020. REUTERS/Remo Casilli

ROMA (Reuters) - Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Italia 79 morti di coronavirus, in lieve aumento rispetto ai 65 di ieri, mentre i nuovi contagiati sono 283 contro i 280 di lunedì.

Lo dice la Protezione Civile nel suo bollettino quotidiano, sul quale pesa il conteggio di 32 decessi avvenuti in precedenza ma non comunicati.

Il numero complessivo dei morti sale a 34.043, mentre il totale dei casi di contagio, comprensivo anche dei decessi e dei guariti, è di 235.561 da inizio epidemia.

I soggetti attualmente positivi al Covid-19 sono 32.872 , ancora in calo dai 34.730 di ieri. Aumentano i guariti o dimessi dagli ospedali, giunti a quota 168.646 contro i 166.584 registrati domenica. Scende ancora il numero dei ricoverati in terapia intensiva, a 263 da 283.

In Lombardia, la regione più colpita dal virus, i casi da inizio epidemia sono ora 90.581 con 16.317 morti, 15 in più rispetto a ieri. Dei 283 nuovi contagiati di oggi, 192 sono stati trovati positivi in Lombardia.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia