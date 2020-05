Gualtieri: 'recovery fund' Ue ambizioso, Italia prepara piano nazionale riforme

Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. REUTERS/Ciro De Luca

ROMA (Reuters) - Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, plaude al fondo per la ripresa da 750 miliardi proposto oggi dalla Commissione europea e ribadisce l’impegno del governo a predisporre un piano nazionale di riforme nel solco del quadro comunitario.

“Il governo intende predisporre un vero e proprio piano strategico per la ripresa in un orizzonte che vede, molto positivamente, la Commissione presentare una proposta ambiziosa, un grande strumento che si finanzierà con emissioni comuni”, ha detto il ministro durante il question time alla Camera.

Il piano europeo prevede 500 miliardi di euro in contributi a fondo perduto e 250 miliardi in finanziamenti a lunga scadenza per aiutare gli stati membri a superare la crisi causata dal coronavirus.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia