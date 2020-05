Giappone guarda a nuovo pacchetto stimoli da 1.100 mld dlr contro pandemia

Il primo ministro giapponese Shinzo Abe dopo una conferenza stampa sulla risposta del Paese alla malattia da coronavirus (COVID-19), a Tokyo, Giappone, il 25 maggio 2020. REUTERS / Kim Kyung-Hoon / Pool

TOKYO (Reuters) - Il Giappone metterà a punto un nuovo pacchetto di stimolo da 1.100 miliardi di dollari che include una spesa diretta significativa, per fermare gli effetti della pandemia di coronavirus che sta spingendo la terza economia del mondo in netta recessione, secondo una bozza vista da Reuters.

Lo stimolo da 117.000 miliardi di yen, che sarà finanziato in parte con un secondo budget aggiuntivo, si aggiungerà al pacchetto della stessa entità lanciato il mese scorso.

Con il nuovo pacchetto, la cifra totale stanziata dal Giappone per combattere gli effetti della pandemia raggiunge 234.000 miliardi di yen — circa il 40% del prodotto interno lordo del Paese.

La spesa combinata rappresenterebbe anche uno dei maggiori pacchetti fiscali anti-pandemia stanziati in tutto il mondo, avvicinandosi alle dimensioni del programma di aiuti da 2.300 miliardi di dollari degli Stati Uniti.

L’ultimo pacchetto del governo, che sarà finalizzato oggi, includerà 33.000 miliardi di yen di spesa diretta, secondo la bozza.

“Dobbiamo proteggere le imprese e l’occupazione con qualsiasi mezzo di fronte alla dura strada che abbiamo davanti. Inoltre, dobbiamo adottare tutte le misure necessarie per prepararci a un’altra ondata epidemica”, ha detto oggi il primo ministro, Shinzo Abe, durante un incontro con i parlamentari del partito al governo.

Per finanziare il pacchetto, il Giappone emetterà ulteriori 31.900 miliardi di yen in titoli di Stato nell’ambito del secondo budget supplementare per l’attuale anno finanziario che si concluderà a marzo 2021, secondo la bozza.

Il nuovo pacchetto includerà misure quali un aumento della spesa sanitaria, aiuti alle imprese in difficoltà per pagare l’affitto, sostegno per gli studenti che hanno perso il lavoro part-time e ulteriori sussidi alle aziende colpite da un calo delle vendite.

Il governo stanzierà inoltre 10.000 miliardi di yen in riserve a cui poter attingere per le spese di emergenza, ha aggiunto Abe.