Coronavirus, Austria chiede sospensione norme Ue su aiuti di Stato

Il ministro austriaco delle Finanze Gernot Bluemel durante una conferenza stampa a Vienna, 26 marzo 2020. Georg Hochmuth/Pool via REUTERS

VIENNA (Reuters) - Le norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato dovrebbero essere sospese per Paesi come l’Austria che hanno mostrato solidarietà agli Stati membri più colpiti come dalla pandemia di coronavirus, come l’Italia. È quanto ha dichiarato il ministro dell’Economia austriaco Gernot Bluemel.

“Questa solidarietà non può essere a senso unico. Vogliamo anche essere in grado di mostrare solidarietà alle nostre stesse aziende e pertanto chiediamo che in questa crisi la solidarietà venga a noi dimostrata sospendendo il controllo sugli aiuti di Stato da parte dell’Ue per tutta la durata della crisi “, ha dichiarato Bluemel in una conferenza stampa.

