Aziende italiane pagano cara l'emergenza coronavirus

MILANO/ROMA (Reuters) - L’economia italiana, e in particolare il suo tessuto di piccole e medie imprese, uscirà a pezzi dal coronavirus, anche qualora le severe misure imposte dal governo per contrastare quella che ormai è considerata una pandemia dovessero funzionare.

Un uomo cammina per una strada semideserta a Milano, passando davanti a una serie di negozi chiusi a causa del Coronavirus. REUTERS/Flavio Lo Scalzo

In risposta alla diffusione della malattia nel paese più colpito d’Europa, il governo ha vietato tutti i viaggi non essenziali e gli assembramenti in luoghi pubblici fino al 3 aprile, oltre ad aver chiuso scuole e università.

“La decisione giusta è quella di rimanere a casa”, ha detto il premier Giuseppe Conte annunciando i primi divieti.

La maggior parte degli italiani sta seguendo le raccomandazioni, con strade e piazze deserte in tutto paese.

Secondo l’economista Lorenzo Codogno, la produzione giornaliera nella terza economia della zona euro è in calo di circa il 15% rispetto ai livelli normali. Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha avvertito ieri che si registrerà una “caduta significativa” del Pil quest’anno.

Dietro queste cifre ci sono migliaia di aziende che rischiano la chiusura mentre la loro liquidità si sta esaurendo, sollevando enormi dubbi sulla promessa di Gualtieri che “nessuno perderà il lavoro” a causa dell’epidemia.

“Se andrà avanti così, dovrò chiudere i battenti”, dice Franco Giovinazzo, che gestisce il bar-tavola calda ‘Spazio Caffè’ nel centro di Roma, mostrando vassoi di cibo non consumato durante quella che normalmente sarebbe una frenetica pausa pranzo per chi lavora in zona.

“Se non vendi un paio di scarpe oggi, saranno comunque buone da vendere tra un mese. Ma cosa posso fare con questo (cibo)? Dovrò buttare via tutto”.

Dopo l’intervista le cose sono ulteriormente peggiorate.

GIRO DI VITE

Ieri sera, Conte ha imposto un’ulteriore stretta ai divieti, ordinando a tutti i bar e ristoranti di chiudere fino al 25 marzo, insieme ai servizi come parrucchieri e saloni di bellezza, e tutti i reparti aziendali non indispensabili alla produzione.

Ristorazione e turismo sono probabilmente i settori più colpiti, ma le aziende di tutti i tipi sono in difficoltà.

“I prossimi tre mesi saranno terribili”, afferma Antonio Marzo, proprietario di Indaco Project, che produce a Bologna software e hardware per l’automazione dei processi di lavoro.

“I clienti non stanno spendendo perché temono che tutto si bloccherà e non possiamo nemmeno andare noi da loro perché hanno paura del virus”, ha detto, aggiungendo che se la situazione non migliorerà entro un mese potrebbe essere costretto a tenere il personale a casa con un salario ridotto.

Circa l’89% degli italiani sostiene i severi divieti imposti dal governo, secondo un sondaggio Ixe di questa settimana, con il 78% che ha detto che appoggerebbe misure ancora più severe.

Marzo è d’accordo e spera anzi che il governo imponga la chiusura completa dei luoghi di lavoro, spiegando che la cosa più importante per gli affari è la rapida fine dell’epidemia.

Altre aziende, tuttavia, sostengono che ciò sarebbe fatale.

Federico de Stefani, amministratore delegato della Sit di Padova, che realizza sistemi di sicurezza per caldaie e contatori del gas intelligenti, ha detto che uno stop delle attività sarebbe accettabile solo se fosse coordinato in tutta Europa.

“Per noi è fondamentale continuare a produrre, fatturare e spedire i nostri prodotti su base giornaliera”, ha affermato.

“Sarebbe una cosa completamente diversa se dovessimo interrompere la produzione, perché i clienti fuori dall’Italia si rivolgerebbero altrove per le loro forniture”.

Anche Massimo Carboniero, proprietario di Omera, azienda produttrice di presse meccaniche e idrauliche in Veneto, ritiene che le società esportatrici come la sua, esposte alla concorrenza internazionale, sarebbero le più colpite in caso di chiusura totale.

CRISI DI LIQUIDITÀ

Per tutti, mantenere la liquidità per pagare fatture, affitti e salari ha la massima priorità per rimanere a galla.

“Le imprese stanno esaurendo l’ossigeno”, ha detto Carboniero.

Il governo ha promesso forme di garanzia pubblica per le moratorie che le banche stanno concedendo a famiglie e imprese colpite dagli effetti economici del coronavirus, ma il pacchetto non è stato ancora approvato e i dettagli rimangono vaghi.

Le banche italiane hanno un ruolo cruciale nel mantenere in vita l’economia, ma le rigide regole fissate per preservare la stabilità finanziaria limitano il sostegno che possono fornire.

Ci sono voluti anni per risanare i bilanci dopo la crisi economica finita nel 2014 e ha portato quasi un quinto dei prestiti bancari a essere deteriorato.

Da allora le banche hanno mantenuto uno stretto controllo sui prestiti, evitando i debitori più rischiosi, e si prevede che la crisi legata al coronavirus intensificherà questa tendenza.

L’industria è sotto assedio su più fronti. Il recente picco dei rendimenti dei titoli di stato italiani danneggia il valore del debito sovrano delle banche, la recessione rischia di alimentare prestiti problematici, mentre le turbolenze del mercato e il calo della fiducia colpiranno le entrate derivanti dalla vendita di prodotti finanziari.

Le attività in difficoltà chiedono al governo di intervenire immediatamente.

Mauro Frascati, che gestisce il negozio di abbigliamento Bindi nel centro di Roma, ha detto che il governo dovrebbe abolire l’Iva e tagliare tutte le altre tasse o il suo negozio e molti altri falliranno.

Mario Monfreda, proprietario del vicino ristorante Larys, è ancora più drastico. “Questa situazione causerà povertà e miseria”, dice. “Moriranno più persone per la crisi economica provocata (dall’emergenza sanitaria) che per il virus stesso”.

