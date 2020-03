Coronavirus, Ue valuta misure su aiuti di stato per sostenere economia

BRUXELLES (Reuters) - I funzionari dell’Unione europea stanno prendendo in considerazione la sospensione temporanea delle norme sui sussidi statali e sui prestiti della Ue ai settori economici più colpiti dall’epidemia di coronavirus.

Lo ha detto oggi un funzionario Ue.

“Potrebbe essere che in alcuni settori sia necessario un sostegno che potrebbe richiedere valutazioni sulle norme in materia di aiuti di Stato”, ha detto il funzionario dell’Ue, aggiungendo che le discussioni sono solo in fase iniziale.

Dopo la crisi finanziaria globale del 2008, la Ue ha temporaneamente sospeso parti della piattaforma normativa sugli aiuti di Stato per consentire agli Stati membri di salvare le banche.

Il funzionario ha aggiunto che la Banca europea per gli investimenti (Bei) potrebbe offrire ulteriori finanziamenti ai settori che necessitano di un aiuto immediato. Tali misure integrerebbero i programmi di sostegno nazionali e potrebbero essere discusse in una riunione dei ministri delle finanze della zona euro programmata per il 16 marzo.

