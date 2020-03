Coronavirus, bilancio vittime in Lombardia salito a 98 da 73 - Gallera

Una donna cammina vicino al teatro alla Scala all'indomani del decreto coronavirus che prevede la chiusura di cinema e scuole, richiedendo ai dipendenti di lavorare da casa e ai passeggeri di rispettare la distanza di sicurezza sui mezzi pubblici. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

MILANO (Reuters) - In Lombardia il numero di decessi di persone che avevano contratto il coronavirus è salito a 98 da 73 di ieri.

Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera nel corso di una conferenza stampa in Regione.

La Lombardia è la regione italiana più colpita dall’epidemia di coronavirus, con 2251 casi di positività.

Gallera ha inoltre annunciato che è in arrivo un provvedimento che sospenderà in tutte le strutture sanitarie pubbliche e private della Regione Lombardia l’attività ambulatoriale non urgente e non differibile, per convogliare le risorse nella lotta al virus.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia