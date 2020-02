Italia e Francia si contendono presidenza Bers - fonti

ROMA/PARIGI (Reuters) - L’ex ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan e la direttrice generale del Tesoro francese Odile Renaud-Basso sono i candidati principali alla presidenza della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), secondo quanto riferito a Reuters da diverse fonti.

L'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan durante un incontro a Sofia del 7 aprile 2018. REUTERS/Stoyan Nenov

La questione dovrebbe essere discussa al prossimo meeting dei ministri delle Finanze Ue a Bruxelles, anche se non è detto che sarà presa una decisione, dice una delle fonti.

Il consiglio dei governatori della Bers sceglierà un nuovo presidente per sostituire il britannico Suma Chakrabarti a maggio 2020.

Per essere eletto, un candidato deve ricevere i voti della maggioranza dei governatori.

Padoan non ha commentato e anche i ministeri dell’Economia di Italia e Francia hanno preferito non commentare.

La Bers è stata istituita nel 1991 per investire nelle economie ex-comuniste dell’Europa dell’Est e ora opera in 38 Paesi in tre diversi continenti.

Padoan ha lavorato in passato al Fmi ed è stato anche capo economista Ocse, prima di diventare ministro dell’Economia dal 2014 al 2018 in governi di centro-sinistra.

Come capo economista Ocse, Padoan è stato tra i primi a criticare le politiche di forte riduzione del deficit nelle economie più deboli della zona euro, finite in crisi a causa di debiti eccessivi.

Odile Renaud-Basso, nata nel 1965, è stata la prima donna nominata a capo del Tesoro francese nel 2016.

E’ uno dei principali negoziatori francesi a Bruxelles e in altri forum mondiali, e ha lavorato dietro le quinte su questioni scottanti come la crisi del debito greco e la Brexit.

