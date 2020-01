Coronavirus, governo italiano pronto a dichiarare stato di emergenza

Alcuni passeggeri a bordo della nave da crociera Costa Smeralda di Costa Crociere, che trasporta circa 6.000 passeggeri, attraccata al porto italiano di Civitavecchia a seguito di un allarme sanitario dovuto a un possibile contagio di coronavirus, a Civitavecchia, Italia, gennaio 30, 2020. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

ROMA (Reuters) - Il governo italiano si appresta a dichiarare lo stato di emergenza a seguito dei primi due casi confermati di coronavirus, l’epidemia che dalla Cina si è propagata in Europa e al resto del mondo.

Ieri sera lo stesso premier Giuseppe Conte ha annunciato in conferenza stampa l’esito positivo degli esami ai quali sono stati sottoposti due turisti cinesi in vacanza in Italia. Entrambi si trovavano a Roma e sono stati ricoverati all’istituto Spallanzani della capitale, specializzato nelle malattie infettive.

Il Consiglio dei ministri è riunito per dichiarare ufficialmente l’emergenza, dopo che sempre nella serata di ieri il premier ha annunciato lo stop immediato a tutti i viaggi aerei da e per la Cina.

La misura è stata ufficializzata stamane dall’Enac che ha sospeso tutti i collegamenti aerei tra Italia e Cina “fino a nuove comunicazioni”, dice una nota.

“Gli aeromobili che erano già in volo prima dell’emissione del Notam (Notice to Airmen) di sospensione, sono stati autorizzati ad atterrare presso gli scali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa dove sono presenti le strutture sanitarie deputate ad accogliere i passeggeri per effettuare i controlli previsti”, prosegue la nota.

L’Organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di emergenza internazionale per il virus che in Cina ha già provocato 213 morti confermati.