Conte non teme effetti voto regionali domenica su governo

FIRENZE (Reuters) - Per il premier Giuseppe Conte le elezioni regionali di domenica in Calabria ed Emilia Romagna non avranno ricadute sulla tenuta del suo esecutivo.

“Di tornare a fare il professore universitario non lo temo affatto, perché è un mestiere così bello, così piacevole, che non mi dispiacerebbe affatto in prospettiva”, ha detto il presidente del Consiglio parlando a margine dell’apertura dell’anno accademico dell’università di Firenze, in cui è professore ordinario di diritto privato.

Il premier poi però è stato chiaro sulla tempistica di un suo eventuale ritorno in cattedra: “Da lunedì? Lo ritengo assolutamente improbabile”, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano se una vittoria del centrodestra in Emilia Romagna potrebbe causare il crollo del governo e il suo ritorno alla professione di docente.

Nelle elezioni regionali che si terranno domenica in Calabria ed Emilia Romagna, in centrodestra è avanti nei sondaggi.