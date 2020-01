Trump a Davos sollecita investimenti esteri mentre inizia l'impeachment

DAVOS, Svizzera (Reuters) - A migliaia di chilometri di distanza dal processo di impeachment che lo vede coinvolto negli Usa, il presidente Donald Trump si è impadronito della scena a Davos, vantandosi del successo dell’economia del suo Paese e criticando ancora una volta la Federal Reserve.

Il presidente Usa Donald Trump durante una conferenza stampa al 50esimo World Economic Forum a Davos, in Svizzera. REUTERS/Jonathan Ernst

Trump, che parteciperà alla sua seconda riunione dei leader politici e del mondo economico al World Economic Forum, ha detto davanti un affollato auditorium che gli accordi commerciali raggiunti questo mese con la Cina e il Messico rappresentano un modello per il ventunesimo secolo.

“La Fed ha alzato i tassi troppo velocemente e li ha tagliati troppo lentamente”, ha poi spiegato Trump, attaccando le decisioni strategiche della banca centrale.

In un discorso di ampio respiro inteso come un appello al pubblico a Davos, e mettendo in risalto i successi della sua amministrazione nonostante l’approccio poco ortodosso, Trump ha ripreso alcuni dei temi affrontati in occasione della sua prima partecipazione al World Economic Forum due anni fa.

Ha ringraziato le aziende estere per gli investimenti realizzati negli Stati Uniti e ha detto che l’economia statunitense è in condizioni migliori rispetto a quanto immaginato tre anni fa, all’inizio del suo mandato.

“È finito il tempo dello scetticismo”, ha detto Trump invitando le società estere a fare ulteriori investimenti.

“Per ogni business alla ricerca di un luogo dove avere successo. ..non esiste un luogo migliore degli Stati Uniti”, ha sottolineato.

MILLE MILIARDI DI ALBERI

In una conferenza dalle forti tematiche ambientalistiche, che vanta anche come ospite la giovane attivista Greta Thunberg, Trump ha parlato dell’importanza economica del petrolio e del gas.

Thunberg era nel pubblico durante il discorso di Trump. Abbandonando la conferenza con lo sguardo basso, affiancata dalla sorveglianza e inseguita dalle telecamere, non ha parlato con i reporter.

Trump ha affermato che gli Stati Uniti parteciperanno all’iniziativa lanciata al meeting annuale WEF per piantare mille miliardi di alberi, definendo però gli attivisti climatici “gli eredi degli sciocchi indovini del passato”.

“Sono un grande sostenitore dell’ambiente. Voglio le acque più pulite e l’aria più pulita”, ha aggiunto.

Il premio Nobel per l’economia, Joseph Stiglitz, ha detto che il messaggio più importante del discorso di Trump è stato il fatto di essere stato collocato tra due sessioni dedicate al cambiamento climatico.

Stiglitz ha criticato le provocazioni del presidente ai ‘pessimisti’ climatici. “Come se ciò che stiamo vedendo ora con i nostri occhi non esistesse”, ha detto Stiglitz. “È impressionante”.

A Washington, il processo di impeachment entra nel vivo al Senato, dopo che il presidente repubblicano è stato formalmente accusato a dicembre dalla Camera dei Rappresentanti, controllata dai democratici, con l’accusa di “crimini gravi e reati minori”.

Secondo le previsioni, dovrebbe essere assolto dal Senato, controllato dai repubblicani. Trump ha sempre respinto le accuse, dichiarandosi innocente.