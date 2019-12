Francia multa Google per 150 milioni di euro

Il logo di Google durante il summit Viva Tech su start-up e tecnologia a Parigi, in Francia. REUTERS/Charles Platiau

PARIGI (Reuters) - L’antitrust francese ha inflitto a Google una multa da 150 milioni di euro per comportamenti anticoncorrenziali e pubblicità poco chiara sulla pagina di Google Ads. La multa arriva in un momento in cui la Francia e altri paesi europei stanno mantenendo alto il livello di controllo su colossi tecnologici statunitensi come Google, Facebook, Apple e Amazon, spesso accusati di pagare poche tasse. A settembre, Google ha accettato di pagare quasi 1 miliardo di euro alle autorità francesi per mettere fine ad una inchiesta per frode fiscale iniziata quattro anni fa. Google, che è il più grande motore di ricerca su internet del mondo, deve anche fare i conti con un crescente controllo normativo sui contenuti che promuove nei risultati di ricerca e nelle pubblicità. Isabelle de Silva, capo dell’antitrust francese, ha detto nel corso di una conferenza stampa che il dominio di Google nel settore della pubblicità online è “straordinario”, con la società americana che detiene una quota di mercato pari a circa il 90%. Google ha detto che farà ricorso contro il provvedimento. A gennaio, l’authority francese per la protezione dei dati ha inflitto a Google una multa di 50 milioni di euro per violazione delle norme sulla privacy online dell’Unione europea. L’authority in quella circostanza aveva dichiarato che Google mancava di trasparenza e chiarezza nel modo in cui informava gli utenti sulla gestione dei loro dati personali e non otteneva in maniera adeguata il loro consenso per gli annunci pubblicitari personalizzati.