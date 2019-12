Sicuritalia farà ricorso al Tar Lazio su multa Antitrust

Il logo dell'Expo di Milano 2015 sul tetto della sede della Regione Lombardia a Milano, Italia. REUTERS/Stefano Rellandini

MILANO (Reuters) - Sicuritalia, una delle società di vigilanza privata multata dall’Antitrust per un’intesa anticoncorrenziale, ha deciso di impugnare il provvedimento davanti al Tar del Lazio.

Lo dice una nota della società che si dichiara “certa della correttezza dei propri comportamenti e di avere tenuto condotte conformi alle regole di concorrenza”.

L’Antitrust ha accertato la sussistenza di un’intesa anticoncorrenziale tra le principali società del settore della vigilanza privata, infliggendo una sanzione complessiva superiore a 30 milioni di euro.

Il procedimento ha coinvolto Allsystem, Coopservice, Italpol, Ivri e Sicuritalia e ha riguardato il condizionamento di dieci gare pubbliche per la fornitura di servizi di vigilanza. Tra queste, in particolare, vengono segnalate le gare ARCA Lombardia ed EXPO 2015, bandite tra il 2013 e il 2017, per un valore complessivo di oltre 200 milioni di euro.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia