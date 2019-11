Fiat Chrysler richiamerà circa 700.000 Suv per rischio difetto elettrico

Una fila di nuovi SUV e jeep Dodge Durango a Gaithersburg, nel Maryland, il 1 ° maggio 2013. REUTERS/Gary Cameron

WASHINGTON (Reuters) - Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato che richiamerà circa 700.000 Suv in tutto il mondo a causa di un collegamento elettrico difettoso che può impedire l’accensione del motore o contribuire al suo arresto.

Il richiamo, che riguarda i modelli di Suv Dodge Durango e Jeep Grand Cherokee dall’anno 2011 al 2013, risolverà i depositi di silicone sui punti di contatto di relé della pompa di carburante, che potrebbero interrompere la corrente elettrica, ha detto Fiat Chrysler in un comunicato, affermando di non essere a conoscenza di infortuni o incidenti collegati ai veicoli difettosi.

La casa automobilistica italo-americana ha richiamato in precedenza la maggior parte degli stessi Suv nel 2014 e 2015, per via di problemi con i relé della pompa di carburante.

Il gruppo, che ha annunciato il mese scorso un piano di fusione con il proprietario di Peugeot PSA, ha detto che informerà i proprietari dei veicoli in una prossima data quando saranno in grado di programmare le riparazioni presso i concessionari.

Il richiamo includerà circa 528.500 veicoli negli Stati Uniti, 34.700 in Canada, 18.100 in Messico e 116.500 fuori dal Nord America, secondo il comunicato.