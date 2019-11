Commerzbank annuncia utili in calo in 2019

Il logo Commerzbank. REUTERS/Ralph Orlowski

FRANCOFORTE (Reuters) - Commerzbank Ag ha comunicato oggi che gli utili per il 2019 saranno inferiori rispetto allo scorso anno, in parte a causa dell’impatto della politica monetaria della zona euro, che pesa sui margini.

La banca tedesca, che ha registrato un balzo del 35% dell’utile netto nel terzo trimestre, ha già fatto sapere che anche i ricavi saranno in ribasso quest’anno in uno scenario di debolezza economica.

La banca statale, in fase di ristrutturazione dopo un tentativo non riuscito di fusione con Deutsche Bank, ha anche menzionato le dispute commerciali e le aspettative di aliquote fiscali più alte nel quarto trimestre tra le cause del calo degli utili.

“Abbiamo volutamente fissato successi a lungo termine rispetto a degli obiettivi di profitto nel breve periodo”, ha detto il Ceo Martin Zielke.

Intorno alle 13,00, il titolo della banca sale dello 0,5% la Borsa di Francoforte.

