Zona euro, no segnali di rimbalzo dell'economia in vista - Draghi (Bce)

Il presidente della Banca centrale europea (BCE) Mario Draghi testimonia davanti alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo a Bruxelles, in Belgio, il 23 settembre 2019. REUTERS/Francois Lenoir

FRANCOFORTE - (Reuters) - L’economia della zona euro non sta mostrando alcun convincente segno di ripresa e un calo persistente nel settore manifatturiero rischia di ripercuotersi sul resto dell’economia.

Lo ha dichiarato oggi Mario Draghi, presidente in uscita della Banca Centrale Europea.

“Guardando al futuro, i dati recenti e gli indicatori prospettici — come ad esempio quelli relativi ai nuovi ordini export nel manifatturiero — non mettono in luce segnali convincenti di un rimbalzo dell’attività economica nel prossimo futuro e l’equilibrio tra rischi e prospettive di crescita rimane orientato al ribasso”, ha detto Draghi alla commissione per gli Affari economici del Parlamento europeo.

“Più a lungo persiste la debolezza del settore manifatturiero, maggiore è il rischio che altri settori dell’economia siano colpiti dal rallentamento”, ha aggiunto.

