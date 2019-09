Bce, avvio debole per Tltro, richieste per appena 3,4 mld

Mario Draghi, governatore uscente della Banca Centrale europea, ad una conferenza a Francoforte, in Germania. REUTERS/Ralph Orlowski

FRANCOFORTE (Reuters) - Il nuovo round di finanziamenti Bce Tltro ha visto una domanda molto bassa, una delusione per un’operazione dipinta come un potente strumento per facilitare il flusso del credito verso l’economia reale.

Le banche hanno preso appena 3,4 miliardi di euro di finanziamenti a lungo termine nell’ambito dell’operazione, segnale di un eccesso di liquidità in calo, visto che avevano già concordato il rimborso questa settimana di fondi per un valore di 31,8 miliardi.

“Il numero di oggi è stato una chiara delusione e suggerisce che le Tltro saranno un’arma molto meno potente di quanto sperava la Bce”, commenta l’economista di Nordea Jan von Gerich.

La settimana scorsa la Bce ha migliorato le condizioni dell’operazione, estendendo la scadenza a tre anni da due e prendendo come benchmark il tasso sui depositi dello 0,5% dell’istituto centrale, di fatto concedendo alle banche un premio se raggiungono i loro obiettivi di credito.

Qualcuno tuttavia sottolinea che la domanda è stata limitata da fattori tecnici. Le banche hanno avuto poco tempo per digerire i nuovi termini, annunciati appena giovedì scorso, e aspettano che la Bce introduca il 30 ottobre il tasso sui depositi a scaglioni, che dà agli istituti un’opportunità di arbitraggio.

“Il sistema a due scaglioni della Bce avrebbe dovuto essere un importante fattore per guidare la domanda di liquidità delle banche, secondo noi, particolarmente in Italia dove le banche avranno circa 30 miliardi di euro in riserve inutilizzate esentate che potrebbero utilizzare per fare arbitraggi sul differenziale di tassi tra Tltro e i tassi ‘tiered’ della Bce”.

Con le banche che prendono in prestito a -0,5% e depositano la liquidità a 0%, la Tltro offre un’opportunità di arbitraggio, facendo pensare a richieste più alte nell’asta di dicembre.

