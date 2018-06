Boccia: con slogan 'Italy First' ci resta solo mercato domestico

ROMA (Reuters) - La politica dell’Italy First, che Matteo Salvini ha mutuato da dal presidente Usa Donald Trump, non giova a un mercato orientato all’export come quello italiano, secondo il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia.

Il ministro dell'Interno, vice premier e leader della Lega Matteo Salvini. Foto del 25 giugno 2018. REUTERS/Tony Gentile

“Con l’Italy First ci rimane solo il mercato domestico”, ha detto Boccia intervenendo a un seminario in Confindustria, sottolineando come paradossalmente, perseguendo politiche protezionistiche, si “faccia il gioco” di chi ha bilance commerciali in passivo, a differenza di quella italiana.

Boccia è contrario alla introduzione di dazi, come evocato ieri dal ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, “Altro che dazi!”, ha concluso.

