Centrodestra vince Friuli e chiede governo, Lega primo partito

ROMA (Reuters) - Il centrodestra unito si è aggiudicato le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia, e dopo il fallimento delle trattative tra M5s e dem per Palazzo Chigi ha chiesto al presidente della Repubblica di avere l’incarico per formare il governo.

Il leader della Lega Matteo Salvini al Quirinale, il 5 aprile 2018. REUTERS/Alessandro Bianchi

Con 1.356 sezioni scrutinate su 1.369, dice il sito web regionale, Massimiliano Fedriga, candidato della Lega appoggiato dal centrodestra, è al 57,2%, mentre il suo partito sfiora il 35% dei consensi.

Le elezioni, che si sono tenute ieri, hanno registrato una bassa affluenza, di poco superiore al 49%. Oltre alla vittoria del centrodestra, che archivia cinque anni di guida Pd, è da segnalare il crollo dei consensi al M5s.

Il candidato grillino Alessandro Fraleoni Morgera ha preso l’11,7%, la lista il 7%. Alle politiche del 4 marzo il M5s aveva preso in Friuli circa il 24%.

“Il centro-destra unito si conferma vincente e accresce ancora i suoi consensi. Questo conferma una volta in più che siamo non soltanto la prima coalizione del Paese, ma anche quella più in sintonia con gli umori e le esigenze degli elettori. Sul piano politico complessivo questa è una ragione in più per affidare al centro-destra la guida del governo nazionale”, ha detto in una nota Silvio Berlusconi.

Il suo partito, Forza Italia, ha preso poco più del 12%.

“Adesso ci aspettiamo subito un mandato a formare il governo per il centrodestra e ci aspettiamo che non si perda altro tempo”, ha detto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia.

Il candidato del centrosinistra Sergio Bolzonello (Pd) ha ottenuto il 26,8%, mentre il partito ha riportato il 18% circa.

