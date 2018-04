Salvini: governo in 15 giorni se Lega vince in Molise e Friuli

ROMA (Reuters) - Una vittoria della Lega alle elezioni regionali in Molise e Friuli Venezia Giulia aprirebbe la strada alla formazione del governo, secondo il leader leghista Matteo Salvini.

Il leader della Lega Matteo Salvini. REUTERS/Alessandro Bianchi

“È chiaro che se in Molise domenica e in Friuli domenica prossima verrà premiata la forza e il coraggio e la chiarezza della Lega, nell’arco di 15 giorni chi deve capire capisce e il governo comincia a fare, a lavorare senza perdere altro tempo”, ha detto Salvini nel corso di un comizio a Montenero di Bisaccia in Molise.

I due giri di consultazioni si sono chiusi senza alcuna intesa tra le forze politiche per esprimere una maggioranza parlamentare.

M5s è pronta a formare un esecutivo con il Pd o con la Lega ma senza Silvio Berlusconi e Forza Italia. La Lega ha proposto un esecutivo di centrodestra sostenuto anche dai cinque stelle.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si prepara a prendere l’iniziativa a metà settimana, forse affidando un pre-incarico.

Salvini oggi è tornato ad escludere intese con il Pd. “Non posso prendere in giro chi mi ha votato un mese fa facendo finta di nulla e andando al governo con Matteo Renzi”, ha detto.

