Fiat,investimento fuori Italia se Mirafiori dice no- AD a stampa

MILANO, 14 gennaio (Reuters) - L'AD Fiat FIA.MI Sergio Marchionne conferma, in un'intervista con un giornale belga, che nel caso di no al referendum di Mirafiori a Torino sposterà i nuovi investimenti previsti su altri impianti fuori Italia.

Il voto tra i lavoratori è in corso e si chiude questa sera.

"Nello stabilimento di Mirafiori a Torino c'è una minoranza che parla molto", ha detto Marchionne al quotidiano De Tijd.

"Ma non funziona così in una fabbrica moderna. Tutte le volte che un'opzione è appoggiata da una maggioranza, quelli che hanno scelto la possibilità alternativa devono fare un passo indietro", ha aggiunto. "In Italia non si accetta la sconfitta. E non voteremo un'altra volta sullo stesso piano".

"Abbiamo un piano B", ha risposto Marchionne alla domanda di cosa farà Fiat se il voto fosse contrario all'intesa. "Ho altri impianti oltre a quelli in Italia. Ci sono impianti Fiat in tutto il mondo". Il gruppo vuole investire un miliardo di euro a Mirafiori per produre Suv Alfa-Jeep.