Stm conferma obiettivo di battere mercato in 2009 -Bozotti

PARIGI, 11 giugno (Reuters) - Stm ribadisce il suo obiettivo 2009 di far meglio del mercato dei semiconduttori, che dovrebbe subire una contrazione del 25%.

In una intervista a Le Figaro, il presidente e l'amministratore delegato, Carlo Bozotti, afferma anche che il punto di minima è stato toccato nel primo trimestre.

"Se il mercato calerà del 25% nel 2009, secondo gli analisti, spero che la nostra contrazione sarà limitata fra 15% e 20%".

"Vediamo segnali incoraggianti in Asia, eccetto il Giappone dove il mercato resta debole", aggiunge Bozotti, che guida il numero 1 europeo e il quinto al mondo dei semiconduttori. Il manager vede anche segni di stabilizzazione in Europa e negli Stati Uniti, dopo una caduta del 35% nel primo trimestre.

"Penso che il punto di minima sia stato toccato nel primo trimestre, anche se i nostri impianti girano a un po' più del 50% della loro capacità", osserva.

Bozotti sottolinea che il gruppo è oggi strutturato "per arrivare a un margine operativo accettabile, con un giro d'affari trimestrale compreso tra 2,3 e 2,4 miliardi di dollari".

"Dovremmo raggiungere questo obieitivo entro sei-dodici mesi". L'amministratore delegato ricorda anche che una fluttuazione d'un punto percentuale del dollaro ha un impatto da 30 a 35 milioni di dollari sul risultato operativo annuo del gruppo.

Bozotti si mostra infine rassicurante sull'occupazione in Italia e Francia a fronte del piano di soppressione di 4.500 posti nel mondo. "Le fabbriche in Francia e in Italia sono (...) meno toccate.. Non abbiamo un programma di liceziamenti, ma meccanismi di incentivi all'uscita, preprensionamenti", ha precisato.

Nei tre mesi al 28 marzo, Stm ha registrato una perdita netta di 541 milioni di dollari, 62 cent per azione, contro una perdita netta di 84 milioni (9 cent/azione) nello stesso periodo del precedente esercizio.