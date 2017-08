PUNTO 1-Sallusti riceve ordine arresto a domiciliari per diffamazione

(Aggiunge dettagli da nota Procura)

ROMA, 26 novembre (Reuters) - Il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, ha ricevuto l'ordine di arresto ai domiciliari dopo la condanna a 14 mesi per diffamazione che gli è stata comminata in settembre, ordine sul quale si dovrà ora esprimere il magistrato di sorveglianza.

Lo rende noto lo stesso Sallusti in un tweet.

Il procuratore capo di Milano, Edmondo Bruti Liberati, spiega in una nota che "è stato notificato al condannato e ai suoi difensori il decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione ricorrendo le condizioni dell'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva in base alla legge svuota carceri".

Bruti Liberati precisa comunque che si è provveduto alla "contestuale trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza competente per la decisione".

Toccherà dunque al magistrato di sorveglianza decidere se confermare i domiciliari.

La condanna del direttore del Giornale per diffamazione ha sollevato un vivace dibattito politico. In Parlamento si è cercato di modificare le norme sulla diffamazione in modo da evitare il carcere a Sallusti, ma l'iniziativa parlamentare ha suscitato numerose polemiche e l'iter legislativo ha portato finora a versioni diverse e colpi scena. La versione attuale del testo, che inasprisce norme e pene sulla diffamazione a danno dei giornalisti, è stata fortemente contestata dal sindacato dei giornalisti che aveva indetto per oggi uno sciopero della categoria, poi rinviato accogliendo l'invito del presidente del Senato, Renato Schifani, che ha sollecitato ad attendere il termine dell'iter parlamentare, almeno a palazzo Madama.

