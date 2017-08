Fiat conferma stime 2013, Panda o 500 a base brand - Marchionne

MILANO, 15 novembre (Reuters) - Fiat con Chrysler prevede di vendere poco oltre 4,6 milioni di modelli nel 2013, con un minimo di 2,6 milioni dalla casa americana.

Lo dice l'AD Sergio Marchionne in una intervista a Automotive News, confermando le stime già fornite al mercato.

Marchionne a una domanda se non sia preoccupato del fatto che la 500 versione allargata possa rimpiazzare la Punto, risponde "Non mi preoccuperei. La Punto è in produzione, ma penso che alla fine il brand Fiat finirà per essere basato su 500 o Panda. Il resto è irrilevante".

